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Ученые назвали причины глобального похолодания 700 млн лет назад
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Ученые назвали причины глобального похолодания 700 млн лет назад 

360tv.ru 39 минут назад
Научные сотрудники Техасского университета в Далласе определили факторы, из‐за которых 700 миллионов лет назад на земле наступило глобальное похолодание. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».
Специалисты заявили, что земная кора раскололась на несколько частей, что послужило причиной смещения литосферных плит. В результате этого материки пришли в движение, и произошло массовое извержение вулканов.
Заведующий лабораторией климатологии Института географии Российской академии наук (РАН) Владимир Семенов рассказал о неутешительном прогнозе погоды на конец этой весны и предстоящее лето.
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