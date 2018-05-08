Ученые назвали причины глобального похолодания 700 млн лет назад

Научные сотрудники Техасского университета в Далласе определили факторы, из‐за которых 700 миллионов лет назад на земле наступило глобальное похолодание. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».

Специалисты заявили, что земная кора раскололась на несколько частей, что послужило причиной смещения литосферных плит. В результате этого материки пришли в движение, и произошло массовое извержение вулканов.