Лунная пыль убивает клетки человека и изменяет ДНК 

Еще во время миссий «Аполлона» астронавты жаловались на слезящиеся глаза и чиханье, когда пыль со скафандров попала внутрь корабля. Для нового исследования ни один человек и ни одна мышь на Луну не отправились. Вместо этого ученые вырастили человеческие и мышиные клетки в лаборатории, а потом обработали их искусственно созданной лунной пылью. В обоих случаях она или убила клетки, или значительно изменила их ДНК.
Лунная пыль не похожа на земную. Без воды и атмосферы она очень сухая и потенциально имеет электростатический заряд. К тому же после миллиардов лет бомбардировки метеоритами и микрометеоритами частички ее настолько малы, что могут взаимодействовать с клетками напрямую.
Особенно вредной пыль оказалась именно в таком виде, когда размер частичек можно было измерить только микрометрами. Но, что странно, их способность образовывать нечто вроде свободных радикалов никак не связана с уровнем повреждений. То есть пока ученые не понимает, в чем причина вредоносности лунной пыли. Возможно, все дело в ее форме.
Продемонстрировав на моделях и симуляциях воздействие пыли, ученые надеются получить от NASA образцы настоящего материала с Луны, чтобы продолжить исследования. В конце концов, даже если они не смогут выяснить причину такого пагубного воздействия, человечеству необходимо знать, какие последствия для здоровья астронавтов может иметь долгосрочное пребывание на Луне.