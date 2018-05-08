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Лучшее за день. 8 мая
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Лучшее за день. 8 мая 

Индикатор 22 минуты назад
Фото: Индикатор
Какие козни редакция журнала PLOS One строит российским гомеопатам, как дроны помогают преступникам против ФБР, зачем ученым заставили паучиху прыгать и как туризм мешает планете Земля? Эти и другие лучшие материалы дня Indicator.Ru собрал в ночной дайджест.
Статью о так называемых «релиз-активных препаратах», принцип действия которых один в один напоминает гомеопатию, отозвали из престижного научного журнала.
Завладевшие дронами преступники атаковали агентов ФБР.
Туризм оказался губителен для планеты в восемь раз сильнее, чем считалось ранее.
Ученые заставили паучиху по имени Ким прыгать по команде. Не для забавы, а исключительно ради науки!
С помощью технологии редактирования генома CRISPR/Cas9 теперь можно прицельно изменять любой ген.
Лишь спустя сорок лет ученые подтвердили предсказание о том, что на Солнце существуют аналогичные земным волны, формирующие погоду.
Как цифровая реальность меняет образование и зачем космонавтам психолог, рассказал в своем интервью декан психфака МГУ Юрий Зинченко.
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