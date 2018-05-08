Лучшее за день. 8 мая

Какие козни редакция журнала PLOS One строит российским гомеопатам, как дроны помогают преступникам против ФБР , зачем ученым заставили паучиху прыгать и как туризм мешает планете Земля? Эти и другие лучшие материалы дня Indicator.Ru собрал в ночной дайджест.

Статью о так называемых «релиз-активных препаратах», принцип действия которых один в один напоминает гомеопатию, отозвали из престижного научного журнала.

Завладевшие дронами преступники атаковали агентов ФБР.

Туризм оказался губителен для планеты в восемь раз сильнее, чем считалось ранее.

Ученые заставили паучиху по имени Ким прыгать по команде. Не для забавы, а исключительно ради науки!

С помощью технологии редактирования генома CRISPR/Cas9 теперь можно прицельно изменять любой ген.

Лишь спустя сорок лет ученые подтвердили предсказание о том, что на Солнце существуют аналогичные земным волны, формирующие погоду.

Как цифровая реальность меняет образование и зачем космонавтам психолог, рассказал в своем интервью декан психфака МГУ Юрий Зинченко.

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