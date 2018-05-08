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70 молодых ученых подали заявки на премию губернатора Подмосковья
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70 молодых ученых подали заявки на премию губернатора Подмосковья 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
На соискание премии губернатора Московской области в сфере науки и инноваций для молодых ученых и специалистов подали заявки 70 человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций региона.
Ведомство завершило прием заявок на участие в конкурсе на соискание премии губернатора Московской области в сфере науки и инноваций для молодых ученых и специалистов.
«Заявки на участие в конкурсе в 2018 году подали 70 молодых ученых и специалистов из 18 муниципальных образований Московской области, а также из подведомственных Московской области учреждений: МОНИКИ и МГОУ», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.
Он уточнил, что большее число работ поступило по таким приоритетным направлениям, как точное машиностроение и проектирование сложных технических систем, информационно-телекоммуникационные системы и биотехнологии.
В тройку лидеров по количеству заявок вошли молодые ученые из научных организаций Пущина (12 заявок), Дубны (шесть заявок), Королева и Одинцовского района (по пять заявок).
С текущего года в положение о премиях внесены изменения. Теперь к участникам конкурса предъявляются более жесткие требования. В соответствии с процедурой конкурса работы молодых ученых проходят двухэтапную систему отбора. Эксперты, назначаемые для каждой работы, оценивают их с точки зрения актуальности, новизны и перспектив практического применения.
Решение по присуждению премий будет принято Советом молодых ученых и специалистов Московской области в августе 2018 года. В его состав входят 15 молодых ученых — представителей научно-производственного комплекса Дубны, Жуковского, Ленинского района, Реутова, Черноголовки, Подольска, Пущина, Фрязина, Протвина, Серпухова и Балашихи.
Ежегодное присуждение 15 премий губернатора Московской области в сфере науки и инноваций для молодых ученых и специалистов в размере 700 тысяч рублей каждая предусмотрено в соответствии с постановлением губернатора региона.
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