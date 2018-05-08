Таинственную «сумеречную зону» нашли в Атлантическом океане

На глубине 300 метров Атлантического океана ученые обнаружили странную «сумеречную зону», а в ней — десятки неизвестных морских организмов. Об этом сообщило издание Daily Mail.

На глубине 300 метров Атлантического океана ученые обнаружили странную «сумеречную зону», а в ней — десятки неизвестных морских организмов.

Океанологи, изучающие редкую зону света в водах Атлантического океана близ Бермудских островов , обнаружили 100 новых видов, включая крошечных ракообразных, десятки новых видов водорослей и черный коралл, высота которого достигает двух метров.

Исследовательскую операцию организовала британской благотворительной организацией по исследованию океана Nekton, которую возглавили ученые из Оксфордского университета, — всего 80 человек.

В течении сотен часов океанологи снимали жизнь под водой, дистанционно пилотировали подлодки, с помощью которых удалось достичь глубины двух километров. Первым команда зафиксировала огромный рифовый лес на вершине подводной горы в 24 километрах от побережий Бермуд. На ее склонах ученые обнаружили массивные крученые кораллы, в которых прятались зеленые мурены, желтые крабы-отшельники и другая малоизученная фауна.

Профессор биологии сохранения Оксфордского университета и научный директор Nekton Алекс Роджерс рассказал, что и вовсе не ожидал обнаружить такое разнообразие новых видов, поскольку Бермудские воды считались давно и хорошо изученными. Он добавил, что результаты могут свидетельствовать о том, что в океане скрывается гораздо больше видов организмов, чем об этом принято думать.

«Средняя глубина океана составляет 4200 метров. Если жизнь в более мелких участках глубоководья настолько плохо исследована, то это подрывает нашу уверенность в общепринятом понимании существования жизни на глубине», — уточнил Роджерс.

В настоящее время исследователи готовят около 20 научных статей с рецензиями, а собранные в океане образцы помещены в музеи.

На этом ученые не успокоились: в конце 2018 года аналогичное исследование будет проведено в Индийском океане в районах Сейшельских островов, Мальди, Маврикия и Суматры.

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