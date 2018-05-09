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Британские ученые обнаружили десятки новых видов морских растений и животных
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Британские ученые обнаружили десятки новых видов морских растений и животных 

ТАСС 46 минут назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
ЛОНДОН, 9 мая. /ТАСС/. Исследователи из Оксфордского университета обнаружили около 100 новых видов животных и растений около побережья Бермуд. Открытие сделали на глубине более 100 м, сообщила британская газета Daily Telegraph.
"Учитывая, что воды у Бермудских островов активно исследовались на протяжении многих десятилетий, мы совершенно не ожидали обнаружить здесь такое количество и разнообразие новых видов живых существ, — отметил профессор природоохранной биологии Оксфордского университета Алекс Роджерс. — Это открытие свидетельствует о том, как мало мы знаем".
Открытие сделали в ходе совместного исследования Оксфордского университета и британской некоммерческой организации Nekton, занимающейся изучением мирового океана, на глубине 130-300 м в так называемой зоне затухания солнечного света. Ученые обнаружили здесь неизвестные ранее виды ракообразных, водорослей, а также двухметровый черный коралл.
Новые открытия
Находка британских ученых — не первая в своем роде в 2018 году. В конце февраля международная команда океанологов обнаружила в глубинных водах Индийского океана около австралийского побережья пять новых видов рыб. Месяц спустя новые виды были найдены уже в Карибском море. Там исследователи из Смитсоновского института тропических исследований в Панаме и Национального музея естественной истории США обнаружили около трех десятков разновидностей рыб, которые ранее не были известны науке.
По мнению исследователей, мировой океан так мало изучен, что в ближайшие годы, благодаря повышению технической оснащенности ученых, стоит ждать много новых находок. «Сейчас у нас есть технологии, которые позволяют исследовать глубинные районы океана и сделать в ближайшие годы больше открытий, чем за предыдущие 100 тыс. лет», — отметил глава организации Nekton Оливер Стидз.
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