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Показан прототип летающего такси
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Показан прототип летающего такси 

Lenta.ru 50 минут назад
Компания Uber подписала второе соглашение с NASA о разработке летающих такси. Транспорт будет представлять собой гибрид самолета и вертолета, сообщает издание The Verge.
Объявление о подписании соглашения было сделано во время ежегодной конференции Uber Elevate Summit. Первые испытания воздушного такси будут проводиться в Лос-Анджелесе и Далласе.
У представленного воздушного такси четыре горизонтально вращающихся винта, которые складываются при посадке. Пятый ротор находится в хвосте и используется для движения вперед. Такси будет полностью электрическим и сможет перемещаться на высоте в 300-400 метров.
По задумке компании, посадочные площадки будут находиться на крышах высотных домов. Каждая из них сможет принять 200 взлетов и посадок. Планируется, что новый транспорт поможет сократить время в пути с 30 до 5 минут.
Ранее сообщалось, что Uber готовится представить к 2020 году рабочую модель летающего транспортного средства. Презентация должна пройти на выставке World Expo в Дубае.
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