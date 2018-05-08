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Российские учёные нашли новый метод захоронения опасного мусора
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Российские учёные нашли новый метод захоронения опасного мусора 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Российские исследователи открыли способ самозахоронения радиоактивного мусора — в основе разработки лежит применение изотопа кобальт-60, сообщает «Русская планета».
Дело в том, что с каждым годом на планете растёт число отходов, содержащих трансурановые вещества — их период полураспада занимает несколько сотен лет. Сейчас такой мусор содержат в спецхранилищах, однако их безопасность ещё не подтверждена.
В связи с этим эксперты из Российской академии наук предложили инновационный метод самозахоронения мусора: при помощи обработки таких отходов изотопом кобальта-60 вредные объекты будут расплавлять горные породы и опускаться в недра Земли.
При этом оставшийся после «спуска» след будет застывать и закрывать место захоронения. Пока инициатива экспертов является лишь теорией, однако учёные намерены в скором времени подтвердить её эффективность на практике.
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