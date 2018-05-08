70 ученых подали заявки на премию губернатора Подмосковья

Министерство инвестиций и инноваций Московской области завершило прием заявок на участие в конкурсе на соискание премии губернатора Московской области в сфере науки и инноваций для молодых ученых и специалистов.

Как сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций МО Денис Буцаев, всего заявки на участие в конкурсе в 2018 году подали 70 молодых ученых и специалистов из 18 муниципальных образований Московской области, а также из подведомственных Московской области учреждений — МОНИКИ и МГОУ.

Большее число работ поступило по таким приоритетным направлениям, как точное машиностроение и проектирование сложных технических систем, информационно-телекоммуникационные системы и биотехнологии

Денис Буцаев

В тройку лидеров по количеству заявок стали молодые ученые из научных организаций Пущина (12 заявок), Дубны (6 заявок), Королева и Одинцовского района (по 5 заявок).

С текущего года в положение о премиях внесены изменения. Теперь к участникам конкурса предъявляются более жесткие требования. В соответствии с процедурой конкурса работы молодых ученых проходят двухэтапную систему отбора. Эксперты, назначаемые для каждой работы, оценивают их с точки зрения актуальности и новизны и перспектив практического применения. Решение по присуждению премий будет принято Советом молодых ученых и специалистов Московской области в августе 2018 года. В его состав входят 15 молодых ученых — представителей научно-производственного комплекса Дубны, Жуковского, Ленинского района, Реутова, Черноголовки, Подольска, Пущина, Фрязина, Протвина, Серпухова и Балашихи.

Напомним, что ежегодное присуждение 15 премий губернатора Московской области в сфере науки и инноваций для молодых ученых и специалистов в размере 700000 рублей каждая предусмотрено в соответствии с постановлением губернатора МО от 13.03.2012 года.