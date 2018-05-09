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Ученые: на туризм приходится почти 10% всех выбросов углерода в атмосферу Земли
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Ученые: на туризм приходится почти 10% всех выбросов углерода в атмосферу Земли 

ТАСС 35 минут назад
Фото: Амител
ЛОНДОН, 9 мая. /ТАСС/. Ученые из Сиднейского университета установили, что на международный и внутренний туризм приходится 8% всех выбросов углекислого газа в атмосферу, что в три раза больше, чем считалось ранее. Об этом сообщает британская вещательная корпорация Би-би-си.
Помимо выбросов углекислого газа от непосредственного авиасообщения, необходимого для транспортировки туристов в различные страны, и энергетических затрат, связанных с поддержанием туристической инфраструктуры, ученые также оценили последствия для атмосферы от излюбленных путешественниками занятий, которые включают в себя шопинг и походы в рестораны.
"Мы рассмотрели действительно подробную информацию об издержках туризма, — рассказала Би-би-си автор исследования Арунима Малик. — Мы также рассмотрели данные о выбросах парниковых газов, чтобы составить всеобъемлющую картину глобального углеродного следа от туризма", — сообщила она.
Ученые надеются, что их труд привлечет внимание к этой растущей проблеме, которую по их мнению надо решать. По данным Би-би-си, мировая индустрия туризма оценивается примерено в 7 трлн долларов, а ее ежегодный рост составляет 4%.
Исследование австралийских ученых опубликовано в авторитетном британском научном журнале Nature.
Изменение климата
В 2014 году выбросы в атмосферу парниковых газов достигли рекордно высокой отметки. В январе-сентябре 2015 года, согласно данным метеобюро Великобритании, средняя температура на Земле уже оказались на 1,02 градуса по Цельсию выше, чем среднегодовые показатели за период с 1850 по 1900 гг.
По мнению экспертного сообщества, превышение средней глобальной температуры на 2 градуса будет иметь необратимые последствия для людей и экосистем. Предполагается, что в целом климат на планете станет более влажным. Повышение уровня моря в XXI веке составит до 1 м, а в XX веке аналогичный показатель равнялся всего 0,1-0,2 м. Также изменится видовой состав лесов и начнется интенсивное таяние ледников. Опреснение океана из-за таяния льдов вызовет замедление Гольфстрима. Кроме того, увеличится частота и сила аномальных явлений, таких как экстремальные ветра и «волны жары», цунами и наводнения. Таким образом, глобальное потепление спровоцирует изменения, которые будут иметь серьезные негативные последствия для всего человечества.
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