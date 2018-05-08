Британские ученые научили пауков прыгать по команде 

Ученые из Университета Манчестера исследуют прыжки пауков. Они пытаются понять биомеханику этих членистоногих, сообщила газета Daily Mail.
Самка паука по имени Ким научилась прыгать на разные высоту и дистанции. В это время эксперты записывали ее движения с помощью камеры в режиме slow-motion. Исследователи поняли, что пауки по-разному прыгают в зависимости от цели. Если пауку-скакуну нужно прыгнуть на небольшое расстояние, то он это делает быстрее. Таким образом насекомое тратит больше сил, но меньше времени.
Эксперты пришли к выводу, что сила отталкивания пауков перед взлетом может быть равна пятикратному весу паукообразных. Если ученые поймут биомеханику членистоногих, то могут применять эти знания и в других областях. Также исследователи надеются, что их открытия помогут создать новый класс микро-роботов эти насекомые.
Инженеры занимающейся промышленным оборудованием компании Festo представили роботов, копирующих паука и летучую лисицу. Механические звери удачно повторяют манеру передвижения и другие особенности своих живых прототипов. Робот-паук может потешно перебирать механическими лапами и кувыркаться.