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Британские ученые научили пауков прыгать по команде
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Британские ученые научили пауков прыгать по команде 

360tv.ru 1 час назад
Ученые из Университета Манчестера исследуют прыжки пауков. Они пытаются понять биомеханику этих членистоногих, сообщила газета Daily Mail.
Самка паука по имени Ким научилась прыгать на разные высоту и дистанции. В это время эксперты записывали ее движения с помощью камеры в режиме slow-motion. Исследователи поняли, что пауки по-разному прыгают в зависимости от цели. Если пауку-скакуну нужно прыгнуть на небольшое расстояние, то он это делает быстрее. Таким образом насекомое тратит больше сил, но меньше времени.
Эксперты пришли к выводу, что сила отталкивания пауков перед взлетом может быть равна пятикратному весу паукообразных. Если ученые поймут биомеханику членистоногих, то могут применять эти знания и в других областях. Также исследователи надеются, что их открытия помогут создать новый класс микро-роботов эти насекомые.
Инженеры занимающейся промышленным оборудованием компании Festo представили роботов, копирующих паука и летучую лисицу. Механические звери удачно повторяют манеру передвижения и другие особенности своих живых прототипов. Робот-паук может потешно перебирать механическими лапами и кувыркаться.
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