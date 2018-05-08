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В Америке таинственно взошла Луна
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В Америке таинственно взошла Луна 

13 Новостей.ru 1 час назад
Фото: 13 Новостей.ru
Любитель восходов и закатов из США не первый год следит за этими явлениями и Джейсону доставляет огромное удовольствие разбираться в этих тонкостях, но самый красивый восход Луны в своей жизни, он снял в начале мая и поделился этим в интернете. Все свои восходы и закаты Джейсон записывает в дневнике и по возможности на камеру, делая потрясающие фотографии и видео и он уверяет, что данный восход Луны был самым потрясающим, какой только удалось наблюдать. Спутник Земли подсвечивался ярким лучём света при восходе. Стоит отметить странное происхождение луча, ведь на тот момент солнце уже зашло за горизонт и никак не могло подсвечивать Луну, что вызывает ряд вопросов. Кроме самого Джейсона, странный феномен заметили и другие люди, но уфологи и учёные пока своих комментариев по этому поводу не дали.
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