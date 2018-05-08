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Ученые предупредили о двух магнитных бурях
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Ученые предупредили о двух магнитных бурях 

Деловая газета «Взгляд» 51 минуту назад
Магнитная буря второго уровня произойдет 17 мая, прогнозирует лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института им. Лебедева РАН (ФИАН).
Магнитные бури второго уровня могут приводить к слабым флуктуациям в энергетических системах, оказывать небольшие влияния на системы управления космическими аппаратами. В то же время могут наблюдаться полярные сияния на высоких широтах от 60 градусов и выше, передает РИА «Новости» со ссылкой на ФИАН.
Уточняется, что магнитосфера Земли будет возмущенной 18 мая.
Спустя две недели, 2 июня, ожидается магнитная буря первого уровня по пятибалльной шкале.
Напомним, мощнейшая магнитная буря произошла в марте.
Ранее специалисты центра «Антистихия» сообщили, что в 2018 году на Земле ожидаются несколько десятков магнитных бурь, в том числе от двух до четырех очень сильных.
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