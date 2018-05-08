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Ученые оценили вред туризма для окружающей среды
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Ученые оценили вред туризма для окружающей среды 

Naked-Science.ru 43 минуты назад
Фото: Naked-Science.ru
Международная группа ученых подсчитала, какой объем выброшенных в атмосферу парниковых газов связан с туризмом. Выяснилось, что использование транспорта, проживание в отелях, питание и другие нужды путешественников приводят к выделению 8% всех парниковых газов на планете. Исследование опубликовано в журнале Nature Climate Change.
Совокупность всех выбросов CO2 и других парниковых газов, причиной которых стала определенная деятельность, называют «углеродным следом» (carbon footprint). Чтобы вычислить его, суммируют выбросы на всех этапах деятельности.
Авторы новой работы проанализировали базу данных Eora MRIO, содержащую информацию о межотраслевом балансе экономики 187 стран и 35 экологических факторах, включая загрязнение воздуха и выделение парниковых газов. Эти сведения сопоставили со статистикой Всемирной туристской организации о товарах и услугах для путешественников в разных странах. Были учтены данные о международном и внутреннем транспорте, обеспечении проживания, питании и покупках, включая одежду и сувениры.
Карта связей между странами / © Arunima Malik/Ya-Yen Sun  Исследователи изучили данные о 160 странах в период с 2009 по 2013 год. За это время объем выбросов CO2 на счету туризма вырос с 3,9 до 4,5 гигатонны эквивалента углекислого газа (carbon-dioxide equivalent, CO₂-e). Этот процесс связан с ростом доходов: люди могут позволить себе более далекие поездки, поэтому «углеродный след» путешествий увеличивается. По оценкам ученых, к 2025 году этот показатель может вырасти до 6,5 гигатонны.
Самый большой вклад в растущий «углеродный след» туризма принадлежит США, причем в обоих направлениях: американцы много путешествуют, а сами Штаты привлекают множество туристов из других стран. Также среди «виновников» опасных выбросов оказались Китай, Германия и Индия.
Ранее ученые из Манчестерского университета оценили «углеродный след» производства разных типов бутербродов.
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