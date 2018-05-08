Ещё
Как туризм вредит окружающей среде
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Как туризм вредит окружающей среде 

Ридус 33 минуты назад
Фото: Naked-Science.ru
Ученые решили узнать, как сильно вредят окружающей среде туристы. Для этого эксперты решили подсчитать, какой объем выброшенных в атмосферу парниковых газов связан с туристическими нуждами: использование транспорта, питание, содержание отелей и так далее.
Оказалось, что туризм производит 8% всех парниковых газов на планете. К такому выводу ученые пришли после изучения базы данных Eora MRIO, содержащую информацию о межотраслевом балансе экономики 187 стран и 35 экологических факторах.
В базе данных также значилась информация о загрязненности воздуха и выделении парниковых газов. Ученые сравнили эти показатели с данными туристических организаций, которые предоставили статистическую информацию о туризме.
Учитывались международные и внутренние перелеты, проживание, питание и покупки туристов. В анализ ученых вошло 160 стран, которые принимали туристов с 2009 по 2013 годы.
За это время объем выбросов CO2 на счету туризма вырос с 3,9 до 4,5 гигатонны эквивалента углекислого газа, написано в исследовании ученых.
Эксперты предполагают, что рост связан с увеличением доходов населения. Со временем люди смогли позволить себе более далекие и затратные поездки, поэтому количество углекислого газа увеличивалось. По оценкам ученых, к 2025 году этот показатель может вырасти до 6,5 гигатонны.
Согласно графику, самый ощутимый «углеродный след» туризма принадлежит США, причем в обоих направлениях: американцы много путешествуют, а сами Штаты привлекают множество туристов из других стран. Также в лидеры по загрязнению окружающей среды вошли Китай, Германия и Индия.
Ридус: последние новости
NASA провела первые испытания космического ядерного реактора На Марс отправили крупную исследовательскую лабораторию Зоологи обнаружили «вымерший» вид кенгуровых прыгунов
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль объяснил отказ Путина поздравить Порошенко323
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина420
«Это война»: Эксперт о крушении «Аллигатора»68
Поклонская прокомментировала своё «скучающее» фото63
Трамп решил судьбу Ирана272
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:37
Google назвал лидеров Евровидения
Интернет Наука и техника
03:30
Армения получила нового премьер-министра
В мире
02:19
Ереван встретил ликованием назначение Пашиняна
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение