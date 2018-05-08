Как туризм вредит окружающей среде

Ученые решили узнать, как сильно вредят окружающей среде туристы. Для этого эксперты решили подсчитать, какой объем выброшенных в атмосферу парниковых газов связан с туристическими нуждами: использование транспорта, питание, содержание отелей и так далее.

Оказалось, что туризм производит 8% всех парниковых газов на планете. К такому выводу ученые пришли после изучения базы данных Eora MRIO, содержащую информацию о межотраслевом балансе экономики 187 стран и 35 экологических факторах.

В базе данных также значилась информация о загрязненности воздуха и выделении парниковых газов. Ученые сравнили эти показатели с данными туристических организаций, которые предоставили статистическую информацию о туризме.

Учитывались международные и внутренние перелеты, проживание, питание и покупки туристов. В анализ ученых вошло 160 стран, которые принимали туристов с 2009 по 2013 годы.

За это время объем выбросов CO2 на счету туризма вырос с 3,9 до 4,5 гигатонны эквивалента углекислого газа, написано в исследовании ученых.

Эксперты предполагают, что рост связан с увеличением доходов населения. Со временем люди смогли позволить себе более далекие и затратные поездки, поэтому количество углекислого газа увеличивалось. По оценкам ученых, к 2025 году этот показатель может вырасти до 6,5 гигатонны.