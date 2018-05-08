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Лунная пыль оказалась опасной для людей
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Лунная пыль оказалась чрезвычайно опасной для людей 

TechCult 55 минут назад
Фото: globallookpress.com
Когда в 1969 году американские астронавты впервые погуляли по пыльной лунной поверхности, они вернулись в командный модуль своего корабля с симптомами сенной лихорадки. И многочисленными «добрыми словами» в адрес очень мелкой, черновато-серой субстанции, которая заполнила все отверстия на внешней стороне скафандров, основательно засорив механизмы. Сегодня мы знаем, что первопроходцы еще очень легко отделались.
Лунная пыль в корне отличается от земной, так как формировалась в условиях отсутствия атмосферы, ветра и влаги. Миллионами лет микрометеориты дробили лунный реголит без сопротивления, его облучала космическая радиация, деформировали сильнейшие перепады температур. В результате образовалось вещество с очень мелким размерами гранул, сильной адгезией, химически реактивное и вдобавок с высоким статическим зарядом.
Ученые из Университета Стоуни-Брук смоделировали лунный грунт и поставили серию опытов, в которых погибли все подопытные живые образцы. Выяснилось, что лунная пыль создает эффект силикоза — тяжелого заболевания легких, от которого страдают шахтеры или люди в регионах с пыльными бурями. Вот только лунная пыль оказалась гораздо более агрессивной и по мере накопления убила 90% клеток в легочной ткани человека быстрее, чем наблюдатели отреагировали на появившиеся в ней изменения.
Еще хуже пришлось мышкам, чьи нейроны после контактов с лунной пылью получили необратимые повреждения ДНК. Их ждала закономерная смерть от рака. Ученые пока не поняли механизма этого процесса, но уже очевидно, что вероятность образования опухолей при работе с пылью будет чрезвычайно высокой. Будущие колонисты, как бы защищены они не были, в серьезной опасности.
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