Уникальный семинар прошел в Губкинском университете

Ученые академических исследовательских институтов, ведущих вузов страны, отраслевых проектных организаций и работники добывающих компаний обсудили проблемы и перспективы добычи метана.

Единственный в России семинар на эту актуальную тему позволил специалистам обсудить решение самых насущных научных и производственных задач, связанных с добычей метана и дегазацией угольных пластов. Всего было заслушано 12 докладов.

Еще в 2010 году учеными были высказаны пожелания о сближении интересов и технологических решений при проведении работ по заблаговременной и опережающей дегазации с добычей метана угольных пластов, что и было достигнуто к этому году.