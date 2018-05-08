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Уникальный семинар прошел в Губкинском университете
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Уникальный семинар прошел в Губкинском университете 

Вестник района Гагаринский 1 час назад
Фото: Вестник района Гагаринский
Ученые академических исследовательских институтов, ведущих вузов страны, отраслевых проектных организаций и работники добывающих компаний обсудили проблемы и перспективы добычи метана.
Единственный в России семинар на эту актуальную тему позволил специалистам обсудить решение самых насущных научных и производственных задач, связанных с добычей метана и дегазацией угольных пластов. Всего было заслушано 12 докладов.
Еще в 2010 году учеными были высказаны пожелания о сближении интересов и технологических решений при проведении работ по заблаговременной и опережающей дегазации с добычей метана угольных пластов, что и было достигнуто к этому году.
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