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Названы условия превращения Земли в ледяной шар
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Названы условия превращения Земли в ледяной шар 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Ученые Техасского университета в Далласе определили геологические условия, при которых на Земле 700 миллионов лет назад произошло глобальное похолодание, в результате которого планета полностью покрылась льдом. По мнению исследователей, изменения климата связаны с возникновением и перемещением литосферных плит. Об этом сообщается в пресс-релизе Phys.org.
Гипотеза «Земли-снежка» объясняет, почему во время криогенийского периода в тропических широтах происходило отложение ледниковых осадков. Согласно предположению, тогда на экваторе было так же холодно как и на полюсах планеты. Ледниковый период длился миллионы лет, пока в атмосфере не накопилось достаточное количество парниковых газов, выброшенных вулканами. Материки в экваториальных областях освободились от льда, в результате чего начались процессы химического выветривания и обогащение вод океана минеральными веществами, необходимыми для роста бактерий. В дальнейшем развились многоклеточные формы жизни, способствующие глобальному потеплению.
Исследователи предполагают, что Земля полностью обледенела из-за появления литосферных плит. Считается, что сначала земная кора была сплошной, а ее разделение на отдельные крупные фрагменты произошло позднее. По мнению геологов, литосфера раскололась 600-800 миллионов лет назад, что запустило на поверхности планеты процессы, включая извержение вулканов и смещение материков, которые, в конечном итоге, привели к появлению «Земли-снежка».
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