Туризм оказался в восемь раз вреднее для окружающей среды, чем считалось

Ученые провели новый анализ связанных с туризмом выбросов парниковых газов. Получилось, что путешествия людей в разы больше вредят климату, чем ученые представляли себе ранее. Суммарный вред составил примерно одну двенадцатую часть всех выбросов парниковых газов на Земле. Исследование с результатами опубликовано в журнале Nature.

Большинство видов деятельности человека сопряжены с выбросами парниковых газов, таких как CO2, так как множество механизмов работает за счет энергии, получающейся при сжигании ископаемого топлива. Ученые уже пытались оценить вклад туризма в загрязнение окружающей среды, но учитывали в основном выхлопы самолетов.

В свежей работе исследователи провели новый анализ, в котором учтены и другие ускоряющие глобальное потепление вещества, связанные с работой элементов туристической инфраструктуры, например, отелей и аэропортов. Также в новом исследовании не обошли вниманием и выбросы, ассоциированные с покупкой еды, напитков и сувениров туристами. Собрав данные о 160 странах, авторы приходят к выводу, что в целом в 2013 году глобальный туризм привел к попаданию в атмосферу эквивалента 4,5 миллиардов тонн углекислого газа, что примерно равно 8% всех выбросов за данный период. Воздушные перевозки оказались лишь малой долей и отвечали примерно за 12%.

Подразделение ООН — Всемирная туристская организация — уже предлагало два возможных пути для того, чтобы уменьшить негативное воздействие на природу. Согласно им, туристы должны отдавать предпочтение маршрутам относительно недалеко от дома, чтобы не стимулировать трансконтинентальные перелеты, а также в большей степени пользоваться общественным транспортом. Если сохраняться текущие темпы роста туризма и глобальной экономики, то негативное воздействие может увеличить на 40% (до примерно 6,5 миллиардов тонн углекислого газа) к 2025 году.

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