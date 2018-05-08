Ещё
Инженеры изобрели новый аппарат для отслеживания активности мозга
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Инженеры изобрели новый аппарат для отслеживания активности мозга 

Naked-Science.ru 51 минуту назад
Фото: Naked-Science.ru
Ранее ученые из Калифорнийского университета в Беркли провели эксперимент, в ходе которого наблюдали за активностью нейронов в небольшой области мозга мышей. При этом подопытные оставались неподвижными, так как иначе оборудование не воспринимало сигнал. Специалисты из Рокфеллеровского университета изобрели прибор, который способен отображать работу нейронов даже во время движения мышей.
Инженеры объединили две технологии: однофотонные широкополосные миниатюрные микроскопы с микроскопией световых полей (LFM). В новое устройство они установили микролинзы напротив сенсора CMOS (дополнительный металлооксидный полупроводник). Как и в предыдущих подобных экспериментах, ученые генетически модифицировали нейроны так, чтобы они подсвечивались во время активности. Все это позволило наблюдать за работой 810 нейронов на небольшом участке гиппокампа размером 700 × 600 × 360 микрометров.
Руководитель разработки Алипаша Вазири (Alipasha Vaziri) прокомментировал результаты:
«До этого момента никто не мог зафиксировать, как различные нейроны, расположенные на разной глубине, взаимодействуют друг с другом во время свободного движения грызуна».
Схема прибора и пример его работы во время эксперимента / Nature Methods
Он признает, что устройство несовершенно. В будущем ученым предстоит облегчить микроскоп, который сейчас весит четыре грамма, и увеличить объем фиксируемой ткани мозга.
В апреле нейрофизиологи из Йельского университета сумели сохранить живым мозг свиньи в течение полутора суток после отделения его от тела.
Naked-Science.ru: последние новости
LIVE: запуск ракеты Falcon 9 со спутником Bangabandhu-1 Готовится к запуску зонд InSight для исследования недр Марса Найденные в вулканическом озере микробы помогут в изучении Марса
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК969
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»274
Пока вы спали: безопасность Крымского моста «снимут» с подрядчика19
Фото скучающей на инаугурации Поклонской стало мемом432
На «Евровидении» произошло ЧП6
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
01:42
Штурмовик Ил-2 пронесся над Германией
Армия Общество
00:11
Многоэтажка вспыхнула в Москве
Происшествия Общество
01:04
Пугачева дала откровенное интервью
Шоу-бизнес
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
05:44
Стала известна будущая роль Силуанова
Политика
01:39
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»
СНГ В мире
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение