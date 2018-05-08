Инженеры изобрели новый аппарат для отслеживания активности мозга

Ранее ученые из Калифорнийского университета в Беркли провели эксперимент, в ходе которого наблюдали за активностью нейронов в небольшой области мозга мышей. При этом подопытные оставались неподвижными, так как иначе оборудование не воспринимало сигнал. Специалисты из Рокфеллеровского университета изобрели прибор, который способен отображать работу нейронов даже во время движения мышей.

Инженеры объединили две технологии: однофотонные широкополосные миниатюрные микроскопы с микроскопией световых полей (LFM). В новое устройство они установили микролинзы напротив сенсора CMOS (дополнительный металлооксидный полупроводник). Как и в предыдущих подобных экспериментах, ученые генетически модифицировали нейроны так, чтобы они подсвечивались во время активности. Все это позволило наблюдать за работой 810 нейронов на небольшом участке гиппокампа размером 700 × 600 × 360 микрометров.

Руководитель разработки Алипаша Вазири (Alipasha Vaziri) прокомментировал результаты:

«До этого момента никто не мог зафиксировать, как различные нейроны, расположенные на разной глубине, взаимодействуют друг с другом во время свободного движения грызуна».

Схема прибора и пример его работы во время эксперимента / Nature Methods

Он признает, что устройство несовершенно. В будущем ученым предстоит облегчить микроскоп, который сейчас весит четыре грамма, и увеличить объем фиксируемой ткани мозга.

В апреле нейрофизиологи из Йельского университета сумели сохранить живым мозг свиньи в течение полутора суток после отделения его от тела.