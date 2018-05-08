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Вы умрете навсегда: ученые доказали, что жизни после смерти не существует
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Вы умрете навсегда: ученые доказали, что жизни после смерти не существует 

Don't Panic 1 час назад
Фото: Don't Panic
Возможно, развитие науки и подарило нам кучу всяких приятных штук вроде авиаперелетов, интернета и роботов. Однако плохих новостей оно принесло не меньше. На днях ученые доказали полную несостоятельность идеи о загробной жизни: мы все умрем и это будет окончательно.
Шон Кэрролл, профессор космологии и физики в Калифорнийском технологическом институте, объясняет, что для существования загробной жизни сознание должно быть полностью отделено от нашего физического тела. На самом же деле сознание — не более чем собранные вместе атомы и электроны.
Физика же не оставляет никакого шанса на то, что сознание сохранится после физической смерти. Кроме того, квантовая теория поля, (QFT) также не допускает существование каких-то еще не известных науке частиц.
Грубо говоря, парадигма QFT подразумевает существование отельных полей для каждого типа частиц: одно для фотонов, другое для электронов и так далее.
Если бы существовала какая-то загробная жизнь, квантовые испытания выявили бы и особые частицы. К сожалению, никаких особых частиц в природе не существует.
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