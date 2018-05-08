Вы умрете навсегда: ученые доказали, что жизни после смерти не существует

Возможно, развитие науки и подарило нам кучу всяких приятных штук вроде авиаперелетов, интернета и роботов. Однако плохих новостей оно принесло не меньше. На днях ученые доказали полную несостоятельность идеи о загробной жизни: мы все умрем и это будет окончательно.

Шон Кэрролл, профессор космологии и физики в Калифорнийском технологическом институте, объясняет, что для существования загробной жизни сознание должно быть полностью отделено от нашего физического тела. На самом же деле сознание — не более чем собранные вместе атомы и электроны.

Физика же не оставляет никакого шанса на то, что сознание сохранится после физической смерти. Кроме того, квантовая теория поля, (QFT) также не допускает существование каких-то еще не известных науке частиц.

Грубо говоря, парадигма QFT подразумевает существование отельных полей для каждого типа частиц: одно для фотонов, другое для электронов и так далее.

Если бы существовала какая-то загробная жизнь, квантовые испытания выявили бы и особые частицы. К сожалению, никаких особых частиц в природе не существует.