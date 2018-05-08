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Ученые: секс негативно влияет на продолжительность жизни
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Ученые: секс негативно влияет на продолжительность жизни 

МедикФорум 54 минуты назад
Фото: МедикФорум
Исследователи из Новой Зеландии обнаружили связь между количеством секса и продолжительностью жизни. Биологи из Университета Окленда обнаружили, что сексуальная активность не всегда способствует долголетию и более того, сама может быть фактором сокращения жизни. К такому заключению научные специалисты пришли, наблюдая за насекомыми вида Clitarchus hookeri.
«Совокупление у данных насекомых грозит ранней смертью самкам, которые тратят очень много энергии и получают физические повреждения», — заявил ведущий эксперт проекта, профессор Морган Мериен.
В итоге выяснилось, что данным насекомым лучше вообще не спариваться, чтобы сохранить свой вид. В 2017 году учеными Университета Шеффилда было проведено исследование, которое завершилось вердиктом специалистов о том, что отказ от секса позволяет продлить жизнь в среднем на 7-10 лет. Сексуальная активность, как установили они тогда, может ускорять старение и укорачивать человеческую жизнь, так как значительно снижает иммунитет. Но авторы работы тогда оговорились, что отказ от секса способен принять даже в виде идеи далеко не каждый человек — по их словам, человеческий организм на генетическом уровне запрограммирован на размножение, и победить инстинкт сознанием способны лишь очень немногие. Ранее МедикФорум писал о том, что учеными был сделан вывод о том, что секс в состоянии стресса может сильно навредить человеку.
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