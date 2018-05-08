Воскрешенные мамонты спасут Арктику

Группа генетиков из Гарвардского университета нашла необычный способ, позволяющий спасти климат Арктики. Правда, для этого им необходимо воскресить мамонтов, сообщает издание Daily Mail.

Возродить популяцию древних животных специалистам помогут современные самки азиатских слонов. Ученые планируют вживить им образцы ДНК мамонта, замершего в ледниках Сибири 42 тысячи лет назад. По мнению генетиков, молодые крепкие особи способны стать суррогатными мамами для исчезнувших сородичей. Выведенные мамонты должны быть большими, выносливыми и холодостойкими.

Предполагается, что научный эксперимент будет проведен в ближайшем будущем. Как считают ученые, воскрешение мамонтов поможет спасти климат Арктики. Со временем животные расселятся по всему региону и смогут защитить пустоши от потепления. Отмечается, что на реализацию плана потребуется несколько десятилетий.

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