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Лучшее за день. 7 мая
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Лучшее за день. 7 мая 

Индикатор 33 минуты назад
Фото: Индикатор
Какие цели перед наукой поставил недавно избранный Путин, где пролегает самая длинная на суше траектория, чем связан Алан Тьюринг с опреснителем воды и может ли видеть своими престранными глазами рак-богомол? Ночной дайджест расскажет об этом и не только.
Сразу после своей инаугурации Владимир Путин подписал большой указ о целях развития России до 2024 года. И науке там уделил большое внимание.
В 2012 году пользователи Reddit поспорили о том, какая траектория путешествия по суше будет самой длинной. Предложенные варианты никто не смог толком аргументировать. Спустя шесть лет ученые не только нашли такую траекторию, но и доказали, что она действительно самая длинная.
Единственная посвященная биохимии статья Алана Тьюринга вдохновила ученых на эффективный опреснитель для воды.
Ученые исследовали глаза чрезвычайно странные глаза рака-богомола и пришли к выводу, что он может ничего особо ими и не видеть.
В Новой Зеландии открылся провал в земле площадью в два футбольных поля. Благодаря этому ученые получили доступ к древним вулканическим породам.
Ученые впервые напечатали «нацарапанную» голограмму на струйном принтере. Они предлагают использовать ее против подделок.
Праздники прошли, но отдохнуть от работы все еще можно — на научно-популярных лекциях, дайджест которых мы подготовили.
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