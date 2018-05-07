LIVE: запуск ракеты Falcon 9 со спутником Bangabandhu-1 

Пуск осуществят с мыса Канаверал, ракета выведет Bangabandhu-1 на геопереходную орбиту. Он должен стать первым для Бангладеш коммуникационным спутником.
Космический аппарат произвела французско-итальянская компания Thales Alenia Space. Спутник построен на основе платформы Spacebus-4000B2. Масса аппарата — 3,5 тысячи килограммов.
Предполагаемый срок активной работы — 15 лет. В качестве полезной нагрузки выступают 40 транспондеров: 26 относятся к Ku-диапазону и 14 — С-диапазону.
Повышенное внимание к запуску обусловлено тем, что он должен стать первым для версии ракеты-носителя Falcon 9 Block 5. Согласно заявлениям SpaceX, концептуальный дизайн ракеты меняться уже не будет. После старта компания сосредоточится на других проектах, таких как пилотируемая версия корабля «Дракон».