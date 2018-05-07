LIVE: запуск ракеты Falcon 9 со спутником Bangabandhu-1

Пуск осуществят с мыса Канаверал, ракета выведет Bangabandhu-1 на геопереходную орбиту. Он должен стать первым для Бангладеш коммуникационным спутником.

Космический аппарат произвела французско-итальянская компания Thales Alenia Space . Спутник построен на основе платформы Spacebus-4000B2. Масса аппарата — 3,5 тысячи килограммов.

Предполагаемый срок активной работы — 15 лет. В качестве полезной нагрузки выступают 40 транспондеров: 26 относятся к Ku-диапазону и 14 — С-диапазону.