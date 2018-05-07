Путин: к 2024 году Россия должна войти в пятёрку мировых лидеров в науке

Президент России Владимир Путин дал поручение Правительству, согласно которому к 2024 году Россия должна будет войти в пятёрку мировых лидеров в области приоритетных научных исследований.

Об этом говорится в указе «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», опубликованном на сайте Кремля.

В документе указывается, что при разработке национального проекта в сфере науки кабмин должен исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить присутствие России в числе пяти ведущих государств мира, которые осуществляют исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития.

Кроме того, кабмину поручено к 2024 году обеспечить привлекательность работы в РФ для ведущих российских и зарубежных учёных, а также молодых перспективных исследователей. Правительство должно будет также обеспечить опережающее увеличение внутренних затрат на научные разработки и исследования за счёт всех источников по сравнению с ростом ВВП страны.

Правительству предстоит решить задачу создания передовой инфраструктуры научных разработок и исследований, инновационной деятельности, включая создание и развитие сети уникальных научных установок класса «мегасайенс».

Кабмин также должен обеспечить решение задачи по обновлению не менее 50% приборной базы ведущих организаций, которые выполняют научные разработки; задачи по созданию научных центров мирового уровня, включая сеть международных центров геномных исследований и математических центров; обеспечить создание не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции научных организаций и университетов и их кооперации с организациями, которые действуют в реальном секторе экономики.

Кроме того, кабмину предстоит сформировать целостную систему подготовки и профессионального роста научных и научно-педагогических кадров, которая обеспечит условия для осуществления научных исследований и разработок молодыми учёными, создания конкурентоспособных коллективов и научных лабораторий.