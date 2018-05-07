Диски в коробке рано или поздно улягутся в периодическую структуру

Физики доказали, что вне зависимости от ширины контейнера насыпаемые в него круглые объекты одинакового размера рано или поздно образуют заполнят пространство согласно периодическому закону. Результат поможет ученым лучше понимать свойства упаковки микрочастиц. Исследование опубликовано в журнале Physical Review Letters.

Люди думают над задачей наиболее плотной упаковки шаров уже в течение нескольких веков. Еще в 1611 году астроном и механик Иоганн Кеплер , решая проблему укладывания ядер на корабле, предположил, что наиболее плотная упаковка сфер — это шестиугольная решетка. Если сферы случайно складывать в прямоугольную коробку, то они заполнят ее примерно на 65%, в то время как упаковка Кеплера позволят достичь показателя в 74%. Гипотеза ученого была окончательно доказана для трехмерного пространства только в 2014 году при помощи компьютерных вычислений.

Бразилии и В новой работе физики из Германии США моделировали высыпание дисков одинакового размера в двумерные сосуды с параллельными стенками различной ширины. Оказалось, что частицы всегда располагаются согласно определенному периодическому закону, хотя в случае с широкими контейнерами для этого может потребоваться очень много частиц. В экспериментах, когда ученые моделировали случайное высыпание 10 миллионов кругов, к удивлению авторов периодичность возникала всегда.

Тем не менее, периодический узор возникает не сразу. Сначала образуется неупорядоченная фаза, в которой скопления дисков с четырьмя контактами соседствуют с относительно большими пустотами. Также в разных реализациях эксперимента необходимое количество дисков для формирования периодичность сильно разнилось даже для сосудов одинаковой ширины. Однако чем больше была ширина, тем больше в среднем требовалось частиц. Авторы оценили вероятность, что замощение еще не периодично в зависимости от наполненности контейнера, и она оказалась экспоненциально уменьшающейся.

Авторы надеются, что их результаты пригодятся для того, чтобы лучше понять механизм упаковки как одинаковых по размеру частиц (монодисперсная среда), так и неодинаковых (полидисперсная среда). Плотнейшая упаковка объектов важна в таких областях, как 3D-печать и другие методы аддитивного производства, так как таким образом можно уменьшить пористость получаемого продукта и улучшить его механические свойства.

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