Ещё
Солнечные батареи станут обязательными для новых домов в Калифорнии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Солнечные батареи станут обязательными для новых домов в Калифорнии 

Ferra.ru 46 минут назад
Калифорния может стать первым штатом в США, в котором солнечные батареи станут стандартом для новых домов. Комиссия по энергии в Калифорнии должна проголосовать по этому вопросу в среду, 9 мая 2018 года.
Новые энергетические стандарты требуют установки солнечных батарей, практически, на все новые дома, как многоквартирные, так и на одну семью, начиная с 2020 года. Исключение будет сделано для домов, на которые установка солнечных панелей невозможна и для тех, где солнце блокируется более высокими соседними зданиями или деревьями.
Если стандарты утвердят, то установка солнечных систем во время строительства резко возрастёт. Сейчас только 15-20% новых домов на одну семью могут похвастаться установленными солнечными батареями. Об этом сообщил технический директор калифорнийской строительной ассоциации.
Ferra.ru: последние новости
Минобороны показало боевую машину «Терминатор», готовую к ядерной войне В правительстве раскритиковали проект Роскомнадзора о блокировоках Власти США хотят запретить продажу китайских смартфонов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин выдвинул кандидатуру премьера1023
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели381
Медведева отказались поддержать91
В Ставрополе прогремел взрыв14
У Ивана Урганта нашли особняк за $7 млн133
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика
08:16
Кандидатуру Медведева на пост премьера рассмотрят 8 мая
Политика
00:46
Появилось видео взрыва в Ставрополе
Происшествия Общество
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
00:39
Новейший беспилотник «Корсар» показали в действии
Армия Технологии
00:22
У Ивана Урганта нашли особняк за $7 млн
Шоу-бизнес
00:54
Российский космонавт показал, как «исчезла» Луна
Наука Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение