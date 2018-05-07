Уфимские учёные разработают инновационные импланты

Эксперты из Уфимского государственного авиационного технического университета приступили к созданию инновационных имплантов. В их основе — нанотитан, передаёт ОТР.

Преимущество нового материала в его прочности — нанотитан намного крепче аналогов, которые применяются сегодня для разработки конструкций, заменяющих части человеческого тела.

Кроме того, вещество не подвержено самопроизвольному разрушению, благодаря чему такие импланты не требуют замены со временем. Единственным минусом нанотитана пока остаётся его цена — инновационный материал обходится медикам в две тысячи долларов за килограмм.

Башкирские учёные намерены заняться его производством в промышленном масштабе, что будет способствовать снижению стоимости вещества. Предполагается использовать материал для производства имплантов, вживляемых в человеческое тело при травмах и болезнях суставов.