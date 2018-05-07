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Фестиваль робототехники пройдет в Подмосковье
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Фестиваль робототехники пройдет в Подмосковье 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Fotolia / Sarah Holmlund
Фестиваль робототехники "Робосити" пройдет в Подмосковье в субботу, 12 мая, на мероприятии ожидаются порядка двух тысяч гостей, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.
"Этот фестиваль — прекрасный шанс для стартаперов. Те, кто представляют в рамках фестиваля инновационный продукт в области информационных технологий и робототехники, могут бесплатно воспользоваться выставочным пространством и рассказать о своем проекте.
Кроме того, участники имеют возможность презентовать свой проект на специальной конференции авторитетному жюри", — говорится в сообщении.
Фестиваль робототехники пройдет в подмосковном Одинцове, уточняется в нем. Выставка разместится на 7 тематических площадках, ориентированных на разный возраст и уровень подготовки. Ожидается, что мероприятие соберет до 2 тысяч участников, в прошлом году подмосковный фестиваль робототехники посетили 800 гостей.
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