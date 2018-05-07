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Черные дыры и инфракрасные пузыри
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Черные дыры и инфракрасные пузыри 

Индикатор 2 часа назад
Фото: Индикатор
На лектории можно узнать новые и неожиданные вещи о нашей родной галактике. Первый лектор — инженер, астроном-любитель, популяризатор астрономии Игорь Тирский — расскажет о сверхмассивной черной дыре, которая, по мнению ученых, существует в центре нашей Галактики и влияет на окружающие звезды и газ.
Вторую лекцию прочитает Анастасия Топчева, аспирант и младший научный сотрудник отдела физики эволюции звезд Института астрономии РАН, которая будет говорить об инфракрасных пузырях и физических процессах, происходящих в этих объектах, а также о том, почему так важно изучать их.
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