Черные дыры и инфракрасные пузыри

На лектории можно узнать новые и неожиданные вещи о нашей родной галактике. Первый лектор — инженер, астроном-любитель, популяризатор астрономии Игорь Тирский — расскажет о сверхмассивной черной дыре, которая, по мнению ученых, существует в центре нашей Галактики и влияет на окружающие звезды и газ.

Вторую лекцию прочитает Анастасия Топчева, аспирант и младший научный сотрудник отдела физики эволюции звезд Института астрономии РАН , которая будет говорить об инфракрасных пузырях и физических процессах, происходящих в этих объектах, а также о том, почему так важно изучать их.

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