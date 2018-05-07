Японский спутник возьмет под контроль российские вулканы

Институт космических исследований РАН включил в систему мониторинга вулканов Камчатки и Курил данные с геостационарного спутника Himawari-8. Благодаря этому космическому аппарату ученым удалось наблюдать редкий случай одновременного извержения сразу трех вулканов так называемой Северной группы на Камчатке. Об этом сообщает сайт института.

Действующие вулканы Камчатки ― одни из самых активных в мире, каждый год от трех до семи из них извергаются, поднимая облака пепла на 10−15 километров в высоту, откуда они разносятся на тысячи километров прилегающих территорий. Все это вызывает пеплопады в городах и поселках, служит причиной гибели лесов и элементов хозяйственной инфраструктуры. Особенно опасны облака пепла и его шлейфы для полетов современных реактивных самолетов ― их моторы могут выйти из строя даже после краткого пребывания в подобном облаке. С 1993 года, чтобы уменьшить опасность от извержений для авиаперелетов и населения, начался ежедневный мониторинг вулканов. Его ведет Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT).

В помощь ей в 2011 году была создана система мониторинга активности вулканов Камчатки и Курил VolSatView, которая, в том числе, использует и спутниковые данные. Уже в 2014 году она в тестовом режиме начала функционировать на службе KVERT.

Созданный в системе картографический веб-интерфейс позволяет пользователям в режиме реального времени получать нужную информацию — от зон распространения облаков пепла, до текущего статуса того или иного вулкана. Клиенту системы достаточно иметь обычный компьютер с подключением к глобальной сети — серверная часть системы предоставит ему все необходимые данные.

До недавних пор информация в систему поступала со спутников российских серий «Метеор-М», «Ресурс-П», «Канопус-В» и зарубежных NOAA, Landsat, Sentinel, а также аппаратов Terra, Aqua, NPP, EO-1. Однако многие из них пролетают над Камчаткой и Курилами за относительно короткое время. Поэтому начиная с 2016 года к ним добавился геостационарный японский спутник Himawari-8. Как известно, геостационарная орбита позволяет спутнику «зависать» над той или иной точкой поверхности, находясь над ней постоянно. Так что благодаря Himawari-8 информацию о территории Камчатки и Курил можно обновлять каждые 10 минут, а в некоторых случаях ― каждые 2,5 минуты.

Спутник поможет исследовать быстропротекающие вулканические процессы. Он оснащен шестнадцатью каналами получения данных, с помощью которых может обеспечить ученых изображениями высокого разрешения в видимом, ближнем и тепловом инфракрасном диапазонах. Космический аппарат позволяет осуществлять до 144 сеансов наблюдения в сутки.

Специально для работы с данными Himawari-8 в системе созданы новые инструменты, дающие возможность строить анимированные изображения, иллюстрировать динамику извержений и анализировать временные ряды наблюдений. Благодаря этому можно проводить оперативный анализ информации с задержкой не более 30 минут с момента регистрации того или иного события спутником.

Спутниковый мониторинг вулканов Камчатки обеспечит вулканологов данными о термальных аномалиях (они часто предшествуют извержениям) и шлейфах пепла. Все это позволит оперативно информировать население и региональные компании об опасных ситуациях, связанных с извержениями.

Так, уже 14−18 июня 2017 года, в период предварительной работы с данными японского спутника, исследователям РАН удалось наблюдать уникальный случай — процесс извержений сразу трех вулканов Северной группы Камчатки: Шивелуча, Ключевского и Безымянного. Благодаря информации Himawari-8 удалось восстановить развитие всех событий, которые происходили в этом районе -— от начала эксплозий (взрывов, связанных с извержениями), до размера облаков пепла и направления их перемещения. По этим данным была создана анимационная картина, наглядно иллюстрирующая скоротечность мощных эксплозивных извержений и долговременность существования в атмосфере облаков пепла — реальной опасности для гражданской и военной авиации.