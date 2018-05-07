Российские спутники-шпионы сгорят в атмосфере

Два российских разведывательных спутника «Целина», которые выработали свой ресурс, сойдут с орбиты и сгорят в атмосфере 11 и 12 мая, по данным сайта командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

Первым сойдет с орбиты спутник системы «Целина» («Космос-1378»), передает РИА «Новости» . 12 мая за ним последует «Целина-Д» («Космос-1825»).