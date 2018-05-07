Ещё
Российские спутники-шпионы сгорят в атмосфере
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российские спутники-шпионы сгорят в атмосфере 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: NASA
Два российских разведывательных спутника «Целина», которые выработали свой ресурс, сойдут с орбиты и сгорят в атмосфере 11 и 12 мая, по данным сайта командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).
Первым сойдет с орбиты спутник системы «Целина» («Космос-1378»), передает РИА «Новости». 12 мая за ним последует «Целина-Д» («Космос-1825»).
«Целина-Д» вышел на орбиту в 1981 году с космодрома Плесецк на «Kосмосе-11K65M». Спутник «Целина» был выведен на орбиту на ракете «Циклон-3» на орбиту в 1982 году. «Целина» — советско-российская космическая система радиотехнической разведки и одноимённая серия космических аппаратов. Используется для регистрации из космоса излучений наземных радиотехнических средств, позволяя определять координаты радиоизлучающих объектов, устанавливать их назначение, тип, характеристики и режимы работы.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Российские ученые подтвердили подлинность высадки американцев на Луну Ученые опровергли наличие потайной комнаты в гробнице Тутанхамона Ученые сообщили об очищении Черного моря
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин выдвинул кандидатуру премьера1012
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели379
Медведева отказались поддержать62
В Ставрополе прогремел взрыв14
У Ивана Урганта нашли особняк за $7 млн131
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика
08:16
Кандидатуру Медведева на пост премьера рассмотрят 8 мая
Политика
00:46
Появилось видео взрыва в Ставрополе
Происшествия Общество
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
00:39
Новейший беспилотник «Корсар» показали в действии
Армия Технологии
00:22
У Ивана Урганта нашли особняк за $7 млн
Шоу-бизнес
00:54
Российский космонавт показал, как «исчезла» Луна
Наука Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение