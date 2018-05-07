Ещё
Российские ученые подтвердили подлинность высадки американцев на Луну
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российские ученые подтвердили подлинность высадки американцев на Луну 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Вести Новосибирск
Исследования лунного грунта на новосибирском источнике синхротронного излучения подтвердили подлинность высадки американских астронавтов на Луну.
Синхротронное излучение применялось для сравнения лунного грунта, доставленного на землю советскими станциями и американскими астронавтами, передает «Интерфакс» со ссылкой на издание Сибирского отделения РАН «Наука в Сибири».
«Анализ показал почти полную идентичность состава тех и других образцов. Это отвергает сегодняшние инсинуации о том, что американцы не высаживались на Луне», — заявил академик РАН, директор Сибирского центра синхротронного и терагерцового излучения Геннадий Кулипанов.
Напомним, обнаружение на Луне кратера от ступени ракеты миссии «Аполлон-16» возродило дискуссию о том, посещали ли американцы естественный спутник Земли, или речь все-таки идет о масштабной фальсификации.
Как сообщило издание Daily Star, один из пользователей Сети, изучавший снимок, который якобы был сделан во время высадки американцев на Луне, заметил на ней человека без скафандра.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Ракета с зондом для исследования Марса выпущена с космодрома в США Гробницу Тутанхамона решили оставить в покое В России придумали новый материал для имплантов
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гости инаугурации и новый лимузин Путина481
Возглавившая «Бессмертный полк» Самойлова разозлила украинцев172
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели280
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»164
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой974
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
02:18
Оружие для целой армии и БТРы изъяли под Самарой
Армия Криминал
01:05
США оказались беззащитны перед «Кинжалами»
Армия Оружие
03:43
Названо главное достижение Путина
Политика Общество
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия В мире
00:16
Сотрудник СБУ ударил девушку ногой в грудь
Происшествия В мире
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение