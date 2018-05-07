Генетики впервые развязали узлы молекулы ДНК

Американские исследователи из Массачусетского технологического института впервые в истории науки смогли распутать узлы, сформировавшиеся в молекуле ДНК. Это поможет в дальнейшем читать конкретные участки генетического кода.

Ученые под руководством генетика Патрика Дойла в ходе серии сложных экспериментов заметили, что узлы, образующиеся в молекуле ДНК, реально распутать, если сильно растянуть молекулу.

При проведении этой процедуры узлы на ней постепенно сдвигаются, пока не дойдут до края. После этого молекула самостоятельно развязывается, заявили ученые. Об этом пишет издание nation-news.ru.

Как сообщают исследователи, обнаруженная новая методика поможет генетикам значительно сократить время, необходимое для чтения участков генетического кода. Прочтение длинных участков молекул, лишенных узлов, для специалистов намного проще, потому что критичные ошибки возникают в основном при секвенировании запутанных молекул.