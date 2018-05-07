Ещё
Российские физики нашли доказательства пребывания американцев на Луне
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российские физики нашли доказательства пребывания американцев на Луне 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Российские ученые выяснили, что американские астронавты действительно были на Луне. Таким образом, они опровергли подозрения, что представители США не были на земном спутнике. Об этом сообщило издание Сибирского отделения РАН «Наука в Сибири».
Специалисты провели исследование лунного грунта на новосибирском источнике синхротронного излучения. Оно применялось для того, чтобы сравнить лунный грунт, который доставили на Землю советские автоматические станции и американские астронавты.
Академик РАН, директор Сибирского центра синхротронного и терагерцового излучения Геннадий Кулипанов рассказал, что анализ показал почти полную идентичность.
Анализ показал почти полную идентичность состава тех и других образцов. Это отвергает сегодняшние инсинуации о том, что американцы не высаживались на Луне
— Геннадий Кулипанов.
Синхротронное излучение — электромагнитное излучение, испускаемое заряженными частицами, движущимися с очень высокими скоростями по траекториям, искривленным магнитным полем.
4 мая стало известно, что российский космонавт может впервые отправиться к Луне на американском корабле. Полет намечен на 2024 год.
360tv.ru: последние новости
NASA запустила новый марсоход InSight Восстание машин: сотрудников швейцарского банка заменили роботами Ученые не нашли потайных комнат в гробнице Тутанхамона в Луксоре
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гости инаугурации и новый лимузин Путина471
Возглавившая «Бессмертный полк» Самойлова разозлила украинцев171
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели280
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»164
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой973
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
02:18
Оружие для целой армии и БТРы изъяли под Самарой
Армия Криминал
01:05
США оказались беззащитны перед «Кинжалами»
Армия Оружие
03:43
Названо главное достижение Путина
Политика Общество
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия В мире
00:16
Сотрудник СБУ ударил девушку ногой в грудь
Происшествия В мире
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение