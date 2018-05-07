Российские физики нашли доказательства пребывания американцев на Луне

Российские ученые выяснили, что американские астронавты действительно были на Луне. Таким образом, они опровергли подозрения, что представители США не были на земном спутнике. Об этом сообщило издание Сибирского отделения РАН «Наука в Сибири».

Специалисты провели исследование лунного грунта на новосибирском источнике синхротронного излучения. Оно применялось для того, чтобы сравнить лунный грунт, который доставили на Землю советские автоматические станции и американские астронавты.

Академик РАН , директор Сибирского центра синхротронного и терагерцового излучения Геннадий Кулипанов рассказал, что анализ показал почти полную идентичность.

Анализ показал почти полную идентичность состава тех и других образцов. Это отвергает сегодняшние инсинуации о том, что американцы не высаживались на Луне

— Геннадий Кулипанов.

Синхротронное излучение — электромагнитное излучение, испускаемое заряженными частицами, движущимися с очень высокими скоростями по траекториям, искривленным магнитным полем.

4 мая стало известно, что российский космонавт может впервые отправиться к Луне на американском корабле. Полет намечен на 2024 год.