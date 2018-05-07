Саратовские ученые напечатали на 3D-принтере ортез для кисти руки

В Саратовском государственном техническом университете (СГТУ) имени Ю. А. Гагарина ученые сделали 3D-модель пластикового ортеза. Он заменяет гипс для травмированной руки.

Использование современных технологий позволяет выполнить фиксатор из пластмассы с высокой точностью. Применение такого устройства в медицине позволяет избежать пролежней и повысить комфорт для пациента.

По словам доцента Института прикладных информационных технологий и коммуникаций СГТУ Сергея Ивженко, модель была сделана для обучения студентов.