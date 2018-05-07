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В Норвегии построят планетарий-космический корабль
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В Норвегии построят концептуальный планетарий-космический корабль 

TechCult 1 час назад
Фото: TechCult.ru
Норвежская компания «Snøhetta» известна своими передовыми проектами, такими как первый в мире подземный туннель для кораблей или первый в Европе подводный ресторан. Новое начинание этого стартапа — модернизация обсерватории Solobservatoriet, что расположена к северу от Осло. На месте устаревшего научного комплекса выстроят инновационный центр для «приобщения к астрономии» широкого круга посетителей. Идея базируется на двух составляющих, первая из которых — интеграция с окружающей средой. Здесь не будет башен с телескопами, а купол планетария спрячется в искусственном холме со сложной архитектурой. Большая часть его внешней поверхности, а это 1500 кв.м., планируется покрыть грунтом и высадить на нем вереск, чернику и мхи, чтобы через пару лет он во всех отношениях стал единым целым с природой вокруг.
Вторая важная часть проекта — посетители должны оказаться в атмосфере пространства иного мира, виртуально покинуть Землю, чтобы прикоснуться к космосу. Для этого гостевые номера на 118 человек разделены на «большие планеты» и «малые спутники», чье взаимное расположение соответствует принципам астрономии. Дизайн каждого скопления «небесных тел» выдержан в индивидуальном стиле, а центральный холл спроектирован как космический корабль, откуда гости отправляются в «полеты».
Сам планетарий сравнительно небольшой, он меньше открытой террасы для живого наблюдения за звездным небом небо, разбитой вокруг него. Зато он интерактивен — здесь посетителям покажут не только движение звезд, но и имитацию реальных явлений вроде северного сияния, пролетов комет и вспышек на Солнце. Строительство комплекса начнется в 2019-ом, а запуск намечен на 2021-й год.
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