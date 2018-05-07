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«Хаббл» получил фотографии одного из самых далеких скоплений галактик
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«Хаббл» получил фотографии одного из самых далеких скоплений галактик 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Орбитальная обсерватория «Хаббл» сфотографировала гигантское скопление галактик RXC J0032.1+1808 в созвездии Рыб. Это скопление входит в число 40 самых далеких и древних семейств" звезд во Вселенной, сообщает сайт космического телескопа.
Скопление RXC J0032.1+1808, как и многие другие, расположены так далеко от Земли и Млечного Пути, что их можно увидеть только при помощи гравитационных линз. Они представляют из себя особые искривления пространства-времени, усиливающие свет, возникающий в окрестностях крупных галактик.
Благодаря линзам ученые могут следить за движением галактик внутри RXC J0032.1+1808 и других скоплений. Астрономам уже удалось найти две самые крупные структуры во Вселенной, влияющие на движение Млечного Пути и всех остальных близлежащих галактик.
В их число вошли суперскопление галактик Abell 3627 — «Великий Отталкиватель» и гигантская область пустоты за пределами Галактики — Великий Отталкиватель. Их изучение позволило объяснить столь быстрое относительно других галактик движение Млечного Пути.
"Хаббл" проводит перепись крупнейших скоплений галактик, делая их детальные фотографии в рамках проекта RELICS. Ученые рассчитывают, что полученные данные помогут получить точные оценки по массе темной материи и лучше изучить историю Вселенной.
В марте телескопы «Хаббл» и «Спитцер» обнаружили огромные запасы воды в атмосфере планеты WASP-39b. Планета удалена от Земли примерно на 700 световых лети находится в созвездии Девы. Ее еще называют «горячим Сатурном».
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