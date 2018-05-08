Ещё
Предупредить насилие в школах поможет искусственный интеллект
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Предупредить насилие в школах поможет искусственный интеллект 

Мир24 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Сотрудники Университета Цинциннати предложили бороться с насилием в школах с помощью роботизированных психологов. Ученые уже разработали компьютерный алгоритм, способный с высокой точностью вычислять трудных подростков, отличающихся агрессивным поведением, сообщает издание Psychiatric Quarterly.
В исследовании приняли участие 103 американских подростка из 74 школ в возрасте от 12 до 18 лет. Ребят выбрали на основании неоднократно проявленной агрессии в отношении окружающих. На основе полученной от школьников информации ученые разработали компьютерный алгоритм, идентифицирующий в речи подростков определенные слова, которые явно указывают на их агрессивность. Точность оценок роботизированного психолога составляет порядка 91,4%.
Мир24: последние новости
В США определили сроки падения российских спутников NASA испытало ядерный реактор для лунной базы В кислотном озере нашли бактерии, способные выжить на Марсе
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США рассчитали летальный ядерный удар России87
В Сирии разбился российский вертолет299
Фото скучающей на инаугурации Поклонской стало мемом235
Медведева отказались поддержать1035
США делают шаг для подготовки к войне в Европе146
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
05:44
Стала известна будущая роль Силуанова
Политика
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
00:50
Инаугурацию Путина отметили тортом со вкусом гордости за страну
Общество
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
16:57
Путин раздал первые указы
Политика Экономика
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение