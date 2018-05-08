Предупредить насилие в школах поможет искусственный интеллект

Сотрудники Университета Цинциннати предложили бороться с насилием в школах с помощью роботизированных психологов. Ученые уже разработали компьютерный алгоритм, способный с высокой точностью вычислять трудных подростков, отличающихся агрессивным поведением, сообщает издание Psychiatric Quarterly.

В исследовании приняли участие 103 американских подростка из 74 школ в возрасте от 12 до 18 лет. Ребят выбрали на основании неоднократно проявленной агрессии в отношении окружающих. На основе полученной от школьников информации ученые разработали компьютерный алгоритм, идентифицирующий в речи подростков определенные слова, которые явно указывают на их агрессивность. Точность оценок роботизированного психолога составляет порядка 91,4%.