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Чувствуют ли животные приближение землетрясения?
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Чувствуют ли животные приближение землетрясения? 

Мир24 34 минуты назад
Фото: Мир24
Ученые решили разобраться, правда ли животные чувствуют приближение землетрясения. Как сообщается в статье Вulletin of the Seismological Society of America, большинство историй о странном поведении животных перед землетрясением не выдерживают проверки.
В историях о землетрясениях часто говорится, что накануне катаклизма животные ведут себя беспокойно, пытаются покинуть дом, а те, кто живет в норах, вылезают на поверхность.
Специалисты не исключают, что такие истории могут быть правдой. Ведь перед землетрясением по земле распространяются мелкие вибрации, которые могут и могут ощущать братья наши меньшие.
Чтобы подтвердить эти истории сотрудники Немецкого центра исследований Земли проанализировали более 700 сообщений о животных и землетрясениях. В результате было изучено поведение 130 видов животных во время 160 землетрясений.
Ученые обращали внимание на самое разное поведение, которое можно было назвать странным. В частности, в одном сообщении речь шла о тигре, который перед землетрясением впал в депрессию.
Как выяснили эксперты, большая часть подобных историй о животных-предсказателях с научной точки зрения оказались сомнительными.
По словам ученых, чтобы быть уверенным в том, что животное действительно ведет себя странно, нужно сравнить его поведение с обычным. Возможно, на изменение поведения повлияли другие причины, и животное вело себя странно независимо от природных катаклизмов. Так, в случае с депрессивным тигром нужно было убедиться, что депрессия у него началась именно перед землетрясением и прошла после землетрясения.
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