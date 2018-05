Чувствуют ли животные приближение землетрясения?

Ученые решили разобраться, правда ли животные чувствуют приближение землетрясения. Как сообщается в статье Вulletin of the Seismological Society of America, большинство историй о странном поведении животных перед землетрясением не выдерживают проверки.

В историях о землетрясениях часто говорится, что накануне катаклизма животные ведут себя беспокойно, пытаются покинуть дом, а те, кто живет в норах, вылезают на поверхность.

Специалисты не исключают, что такие истории могут быть правдой. Ведь перед землетрясением по земле распространяются мелкие вибрации, которые могут и могут ощущать братья наши меньшие.

Чтобы подтвердить эти истории сотрудники Немецкого центра исследований Земли проанализировали более 700 сообщений о животных и землетрясениях. В результате было изучено поведение 130 видов животных во время 160 землетрясений.

Ученые обращали внимание на самое разное поведение, которое можно было назвать странным. В частности, в одном сообщении речь шла о тигре, который перед землетрясением впал в депрессию.

Как выяснили эксперты, большая часть подобных историй о животных-предсказателях с научной точки зрения оказались сомнительными.

По словам ученых, чтобы быть уверенным в том, что животное действительно ведет себя странно, нужно сравнить его поведение с обычным. Возможно, на изменение поведения повлияли другие причины, и животное вело себя странно независимо от природных катаклизмов. Так, в случае с депрессивным тигром нужно было убедиться, что депрессия у него началась именно перед землетрясением и прошла после землетрясения.

