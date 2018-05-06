Уфологи обнаружили танк пришельцев на Луне 

Снимки спутника Земли были сделаны с орбиты планеты.
Уфологи обнаружили на снимках Луны, которые были сделаны «с высоты птичьего полета», разрушенный танк. Специалисты предполагают, что его могли оставить на спутнике Земли инопланетяне.
Снимки были сделаны с орбиты Земли. Внимание экспертов привлек странный объект, который состоит из двух «слоев»: нижний напоминает по форме основание танка, а верхний — его башню. При этом в остальном разрушенная боевая техника напоминает валуны.
Уфологи считают, что танк могли оставить именно пришельцы. Для того, чтобы дать точное определение найденному предмету, эксперты хотят взглянуть на него с другого ракурса.
Видео с изученными снимками поверхности Луны опубликовано на канале в Youtube.
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