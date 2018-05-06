Самый продвинутый медицинский материал будущего

Материал естественного происхождения уже давным-давно считается идеальным для производства одежды. Он прочный, тянется, и его можно безопасно использовать внутри человеческого тела.

Исследователи из Университета Пердью создали шелк, который убивает болезнетворные бактерии после активации светом. Ученые ввели в ДНК шелковичных червей естественный белок, который можно запустить для производства химических реакций, убивающих патогены. Генетически модифицированные черви стали производить красный, светящийся шелк. Когда ученые добавили E. coli к шелку и осветили его светодиодной лампой в течение часа, выживаемость бактерий на материале упала на 45%. Реакция похожа на действие перекиси водорода при дезинфекции раны. В будущем такой материал может быть инкорпорирован в устройства по очистке воды и воздуха, или же в бинты нового типа, так как шелк вдобавок обладает охлаждающим эффектом, что может помочь при воспалении. Статья об исследовании опубликована в журнале Advanced Science.

В Университете Коннектикута шелк используется для укрепления костей. Обычно врачи имплантируют металлические крепы для стабилизации области при трещинах или переломах костей, но металл может вызвать еще больше трещин, и его необходимо убрать. Ученые создали шелк, который может укрепить кости при повреждениях, а потом естественным образом распадается в теле за год.