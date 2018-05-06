Ещё
Самый продвинутый медицинский материал будущего
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Самый продвинутый медицинский материал будущего 

Популярная механика 1 час назад
Фото: Популярная механика
Материал естественного происхождения уже давным-давно считается идеальным для производства одежды. Он прочный, тянется, и его можно безопасно использовать внутри человеческого тела.
Исследователи из Университета Пердью создали шелк, который убивает болезнетворные бактерии после активации светом. Ученые ввели в ДНК шелковичных червей естественный белок, который можно запустить для производства химических реакций, убивающих патогены. Генетически модифицированные черви стали производить красный, светящийся шелк. Когда ученые добавили E. coli к шелку и осветили его светодиодной лампой в течение часа, выживаемость бактерий на материале упала на 45%. Реакция похожа на действие перекиси водорода при дезинфекции раны. В будущем такой материал может быть инкорпорирован в устройства по очистке воды и воздуха, или же в бинты нового типа, так как шелк вдобавок обладает охлаждающим эффектом, что может помочь при воспалении. Статья об исследовании опубликована в журнале Advanced Science.
В Университете Коннектикута шелк используется для укрепления костей. Обычно врачи имплантируют металлические крепы для стабилизации области при трещинах или переломах костей, но металл может вызвать еще больше трещин, и его необходимо убрать. Ученые создали шелк, который может укрепить кости при повреждениях, а потом естественным образом распадается в теле за год.
Также шелк вскоре может стать материалом для искусственных сухожилий, если совместить его с наноцеллюлозой, которая одновременно и прочная, и дешевая. Ученые из Королевского технологического института в Копенгагене сейчас занимаются исследованием гибридного материала, который совмещает прочность наноцеллюлозы и эластичность шелка. Результат можно использовать в пуленепробиваемых жилетах или даже для замены сухожилий. Наноцеллюлоза не разлагается внутри тела, но клетки могут расти вокруг нее, а уникальная эластичность позволяет создать идеальную замену материалу в человеческом теле.
Популярная механика: последние новости
NASA отправило на Марс посадочный аппарат InSight Самая большая карта галактики за всю историю человечества Workhorse провела первый полет пассажирского дрона SureFly
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Владимир Сапунов28
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом1643
Порошенко обвинили в очередном вранье про армию330
Украине запретили использовать «Джавелины»259
Американский беспилотник «нацелился» на Донбасс230
Видео
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
00:35
Пропавший Ярошенко нашелся в карцере
Происшествия
03:44
Путин снял взыскание с министра транспорта
Политика
01:12
«ВИМ-Авиа» заявил об исчезновении руководства
Происшествия
00:23
Порошенко обвинили в очередном вранье про армию
Украина Армия
01:07
Украине запретили использовать «Джавелины»
Оружие Армия
00:16
Рэпер Pharaoh пнул фаната в лицо
Шоу-бизнес
00:36
Трампа не позовут на похороны Маккейна
В мире Другое
04:43
Хабенский устроил перепалку с журналисткой за вопрос о зрителях «Собибора»
Другое
01:41
Глава МИД Турции заговорил по-русски
В мире Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение