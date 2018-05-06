Как выглядел взрыв Царь-бомбы, который сотряс всю планету

Царь-бомба стала самым мощным взрывным устройством за всю историю человечества. Ее испытали 30 октября 1961 года: мощность взрыва была так велика, что содрогнулась вся планета.

Уже потом ученые в точности подсчитали мощность «Кузькиной матери» (неофициальное название появилось под впечатлением от высказывания Хрущева) — 58,6 миллионов тонн в тротиловом эквиваленте.

Взрыв поразил даже ученых. Огненный шар достиг в диаметре 4,6 километра. Ядерный гриб поднялся на 67 километров в небо, а волна атмосферного давления три раза обогнула земной шар.