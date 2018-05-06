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Ученые из Йеля обнаружили уникальные кристаллы времени в обычной детской игрушке
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Ученые из Йеля обнаружили уникальные кристаллы времени в обычной детской игрушке 

TechCult 1 час назад
Фото: TechCult
Профессор Фрэнк Уилчек в 2012 году описал модель новой формы материи, которую он назвал «кристаллом времени». Теоретические работы Нобелевского лауреата по физике получили практическое подтверждение в 2016-ом, когда в лаборатории в Беркли удалось получить такой кристалл. И вот недавно ученые из Йельского университета сделали открытие — этой материи в мире много, она есть даже в детском наборе по выращиванию кристаллов. Кристалл времени получил свое название из-за того, что его кристаллическая решетка сохраняет стабильность не только в пространстве, но и во времени. В обычном случае при формировании кристалла разогретые атомы вещества передают друг другу энергию, пока система не достигнет теплового равновесия. Образуется устойчивая, неподвижная структура, которая не меняется со временем. А кристалл времени, наоборот, «шевелится» и очень активно, но не разрушается.
Движения атомов происходят с неким постоянным интервалом, который напоминает то, как внутри решетки слои атомов находятся на фиксированном расстоянии друг от друга. Хотя атомы могут двигаться с большой амплитудой, эти колебания никогда не приводят к разрушению решетки, она возвращается в исходное состояние. И это никак не зависит от приложенной к кристаллу силы, да и сам он при внутренних подвижках не генерирует энергию. Совершенно уникальный вид материи.
Команда исследователей начала поиски с кристаллов моноаммонийфосфата, которые растут так быстро, что удобны для использования в детских образовательных наборах. И сразу же при помощи ядерного магнитного резонанса нашли не сам кристалл времени, а признаки его существования, так называемое «квантовое эхо». Это в корне меняет дело — в лаборатории Беркли для получения кристалла создали очень специфические условия, но что, если они могут появляться в природе естественным путем? Выводы пока никто не делает, ученым предстоит еще много работы.
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