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В Пекине проходит 2-й Всемирный конгресс по марксизму
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В Пекине проходит 2-й Всемирный конгресс по марксизму 

ИА Синьхуа 30 минут назад
Пекин, 5 мая /Синьхуа/ — В Пекине сегодня открылся 2-й Всемирный конгресс по марксизму, организованный Пекинским университетом. Более 120 известных специалистов и ученых в области марксизма из более 30 государств собрались для изучения развития марксизма в целом и китайского марксизма в частности в XXI веке.
Основная тема конгресса — «Марксизм и сообщество единой судьбы человечества». В течение 2 дней ученые будут плотно контактировать на площадках 10 подфорумов. В их числе — «200-летие со дня рождения К. Маркса», «Марксизм и прогресс человеческой цивилизации», «Марксизм и современное глобальное сотрудничество и управление». Ученые проведут также диалог в рамках 4 специальных заседаний высокого уровня. В их числе — «Построение сообщества единой судьбы человечества», «Китайский проект и пути модернизации развивающихся стран».
Ректор Института марксизма Пекинского университета Юй Хунцзюнь заявил, что сбор специалистов и ученых по теории марксизма в Пекинском университете для обмена новейшими результатами исследований мирового марксизма перед лицом общих вопросов, стоящими перед мировым сообществом, имеет особое значение для обновления и развития марксизма в XXI веке и для исследования и распространения путей и методов современного китайского марксизма.
Юй Хунцзюнь заявил: «Я надеюсь, что этот конгресс, собравший ученых со всего мира, и совместные обсуждения судьбы человечества позволят марксизму слиться с духом нового времени, а также помогут ускорить создание сообщества единой судьбы человечества, реализовать прекрасные мечты человеческого общества о мирном процветании». —0—
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