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Ученые нашли способ улучшить жидкокристаллические экраны
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Ученые нашли способ улучшить жидкокристаллические экраны 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Для этого необходимо применить метод по управлению ориентации жидкокристаллических структур.
Группа ученых из России, Германии и Франции обнаружила способ, позволяющий улучшить жидкокристаллические (ЖК) экраны.
Эксперты утверждают, что можно изменить способ производства современных ЖК-дисплеев. Для этого необходимо применить метод по управлению ориентации жидкокристаллических структур. Если добавить по одной метильной группе к боковым сегментам полимера, то поменяется характер выбора направления ЖК-фазой. Таким образом, улучшится угол обзора экранов.
Ученые считают, что тонкие эффекты, связанные с выбором вектора движения жидкокристаллических фаз могут стать основой для новых мультидоменных технологий. Считается, что жидкие кристаллы являются промежуточным состоянием двух веществ: жидкости и кристалла, соответственно.
При этом главной проблемой подобных экранов стал крайне ограниченный угол обзора, так как происходит искажение передачи цветов. Но авторы исследования нашли поли (диалкилсилоксаны), которые имеют две симметричные цепи, состоящие из углеводородов.
Они могут прикрепляться к атомам кремния базовой цепи. Если увеличить боковые сегменты на одну метильную группу (n = 3), то поменяется ориентация ламелей перпендикулярно имеющемуся рельефу поверхности, отмечает Oane.
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