Ещё
В швейцарском банке людей заменили на роботов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В швейцарском банке людей заменили на роботов 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: Pixabay
Руководство банка осталось довольно результатами труда роботов. В ближайшем будущем они намерены уволить еще несколько человек и заменить их на машины.
Руководство одного из банков Швейцарии заменило семерых штатных сотрудников на пять специально разработанных роботов. Об этом сообщает Daily Mail.
Согласно задумке создателей банковских роботов, они смогут успешно выполнять большинство задач, стоящих перед банковскими клерками. Однако их работа будет более быстрой, эффективной за счет непрерывности и отсутствия усталости, а также избавлена от ошибок в связи с человеческим фактором.
Роботы-клерки уже отработали в банке какое-то время. Руководство кредитной организации осталось довольно результатами их труда. Сообщается, что они намерены заменить еще нескольких сотрудников на роботов в ближайшем будущем.
Это может стать тревожным сигналом для людей, работающих в различных сферах. Согласно прогнозам специалистов, за ближайшие полтора десятилетия почти восемьсот миллионов работников различных отраслей могут быть заменены на роботов.
ТК «Звезда»: последние новости
Пустынная Америка и цветущая Африка: что, если бы Земля вращалась в обратную сторону Битлджус: новый вид жуков назвали в честь Леонардо Ди Каприо Военно-Морской Политехнический Институт ВУНЦ ВМФ вышел на новый качественный уровень научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киев призывают готовиться к блокаде Керченского пролива301
Израиль сообщил об инциденте с самолетом РФ122
Американцы нанесли новые авиаудары по Сирии207
Певица погибла во время отдыха41
В Пентагоне испугались санкций США против России35
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
01:12
Переговоры Китая и США провалились
Экономика
00:32
Украина выступила с требованием к РФ по задержанному судну
Украина В мире
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
00:32
Украина направила России ноту
Украина В мире
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
03:20
Макаревич оправдался за «бегство» из РФ
Шоу-бизнес
01:12
Пекин уступает под напором Трампа
Экономика Статьи
01:16
Стали известны подробности смерти Сакина
Шоу-бизнес
01:47
«Белые каски» больше не нужны Западу
Ближний Восток Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение