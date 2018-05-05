В швейцарском банке людей заменили на роботов

Руководство банка осталось довольно результатами труда роботов. В ближайшем будущем они намерены уволить еще несколько человек и заменить их на машины.

Руководство одного из банков Швейцарии заменило семерых штатных сотрудников на пять специально разработанных роботов. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно задумке создателей банковских роботов, они смогут успешно выполнять большинство задач, стоящих перед банковскими клерками. Однако их работа будет более быстрой, эффективной за счет непрерывности и отсутствия усталости, а также избавлена от ошибок в связи с человеческим фактором.

Роботы-клерки уже отработали в банке какое-то время. Руководство кредитной организации осталось довольно результатами их труда. Сообщается, что они намерены заменить еще нескольких сотрудников на роботов в ближайшем будущем.

Это может стать тревожным сигналом для людей, работающих в различных сферах. Согласно прогнозам специалистов, за ближайшие полтора десятилетия почти восемьсот миллионов работников различных отраслей могут быть заменены на роботов.