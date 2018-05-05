Грузовик Dragon покинул МКС и возвращается на Землю

Американский космический грузовик Dragon покинул Международную космическую станцию (МКС) и начал возвращение на Землю, сообщает НАСА

Отстыковка грузового корабля компании SpaceX от американского модуля "Гармония" завершилась в 16.23 мск. Падение грузовика в Тихий океан должно произойти примерно в 22.00 мск.

Возвращение Dragon на Землю было перенесено со 2 на 5 мая в связи с неблагоприятными погодными условиями в районе приводнения.

Корабль привезет с орбиты около 2 тонн образцов научных экспериментов и исследований. В их числе образцы, которые должны быть доставлены в научную лабораторию в течение 48 часов после возвращения на Землю.