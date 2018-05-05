Ещё
Грузовик Dragon покинул МКС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Грузовик Dragon покинул МКС и возвращается на Землю 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: NASA TV
Американский космический грузовик Dragon покинул Международную космическую станцию (МКС) и начал возвращение на Землю, сообщает НАСА.
Отстыковка грузового корабля компании SpaceX от американского модуля "Гармония" завершилась в 16.23 мск. Падение грузовика в Тихий океан должно произойти примерно в 22.00 мск.
Возвращение Dragon на Землю было перенесено со 2 на 5 мая в связи с неблагоприятными погодными условиями в районе приводнения.
Корабль привезет с орбиты около 2 тонн образцов научных экспериментов и исследований. В их числе образцы, которые должны быть доставлены в научную лабораторию в течение 48 часов после возвращения на Землю.
РИА Новости: последние новости
Миссия InSight стартовала к Марсу Российские ученые утверждают, что Черное море стало чище «Ледяной ключ» к тайнам Вселенной: зачем ученые ловят нейтрино в Антарктиде
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Будьте осторожны»: москвичей ждет бессонная ночь37
Россиянам придумали новый налог370
«Мы бы его сбили»: Израиль о российском самолете254
«Никогда больше»: Киркоров выступил с заявлением42
«Бесогон» не повторится: скандал вокруг Михалкова64
Видео
00:59
РФ призвали готовиться к блокаде Керченского пролива
В мире
00:31
Пенсионер с тростью помог поймать вооруженного подростка
Криминал Происшествия
04:25
Россиянам придумали новый налог
Экология Общество
00:58
На Украине установили билборды о походе на Крым
Украина В мире
04:16
«Никогда больше»: Киркоров выступил с заявлением
Шоу-бизнес
Появились подробности о несогласованной акции в Москве
Общество
00:18
Названа причина задержания Навального
Общество
00:51
Крокодил выпал с балкона пятого этажа под Одессой
Происшествия В мире
00:35
Опубликованы кадры ликвидации стрелка в Нижнем Новгороде
Происшествия
02:08
В Симферополе загорелся полигон с отходами
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение