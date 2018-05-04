Странного монстра обнаружили на берегу реки в Ливерпуле 

В Ливерпуле обнаружили странное существо, которое ранее не встречали в природе и выглядит оно довольно устрашающе! Местные жители, которые и обнаружили странное животное, сначала подумали, что это неизвестная разновидность дельфина. У существа есть плавники, странные шипы на спине, а также острые клыки, которые могут свидетельствовать о том, что необычное животное является хищником. Учёные, которые обследовали животное пришли к выводу о том, что труп странного существа лежал на берегу несколько дней, но к какому виду животных он относится, они не знают. Неведомого монстра обнаружил мужчина по имени Шон, когда совершал прогулку по берегу реки. Увидев тушу странного животного, мужчина подумал, что это доисторическое животное, которое жило до сих пор, но не попадалась учёным. На ощупь оно было скользкое и покрыто слизью. Стоит отметить, что учёные считают, что если бы животное обнаружили на несколько дней раньше, то его удалось бы спасти.